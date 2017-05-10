Более 26 миллионов сомов на связь потратило Минкультуры за месяц

В апреле Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана на услуги связи потратило 26 миллионов 841 тысячу сомов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

По его данным, Министерство труда и социального развития истратило 6 миллионов 338 тысяч сомов, Верховный суд — 3 миллиона 241 тысячу, МЧС — 1,2 миллиона, Министерство образования и науки — 691 тысячу.

По информации ведомства, расходы Жогорку Кенеша по этой статье по сравнению с другими госорганами более скромны — 426 тысяч сомов. Аппарат президента на связь в апреле потратил 125 тысяч, аппарат правительства — 641 тысячу, а Генеральная прокуратура — 751 тысячу сомов.