Суд отказал адвокатам Омурбека Текебаева в лингвистической экспертизе

Суд отказал адвокатам лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева в лингвистической экспертизе слова «алабарман» (в переводе на русский — «безалаберный») по иску мэра Албека Ибраимова к политику. Об этом ИА «24.kg» сообщила адвокат депутата Жогорку Кенеша Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, она и Канатбек Азиз попросили суд назначить экспертизу по следам выступления Омурбека Текебаева, которое Албек Ибраимов счел оскорбительным и подал в суд, требуя взыскать с нардепа один миллион сомов в свою пользу.

«Мы посчитали наше требование обоснованным, поскольку аналогичная ситуация произошла в суде по нашему иску против президента Алмазбека Атамбаева, когда он называл «Ата Мекен» вонючей партией. Судья Первомайского суда в обход норм ГПК назначает экспертизу на слово «сасык». Мы обжаловали», — добавила Таалайгуль Токтакунова.

Отметим, первая инстанция (Первомайский районный суд) приняла решение в пользу Албека Ибраимова, рассматривая иск мэра Бишкека, обвинившего Омурбека Текебаева в клевете и потребовавшего взыскать с него миллион сомов в качестве компенсации ущерба за ущемленные честь и достоинство.