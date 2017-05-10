Водителя председателя Бишкекского кенеша не просили помочь ветерану

К водителю председателя Бишкекского городского кенеша накануне, 9 мая, с просьбой помочь довезти ветерана домой никто не подходил. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе БГК.

Ранее пользователь Facebook Искендер Эсенбаев написал о проблемах с развозом ветеранов. По его словам, он обращался к водителям председателя БГК Канатбека Музуралиева и вице-мэра Айгуль Рыскуловой.

«В «Бессмертном полку» на автобусах и машинах везли ветеранов — тружеников тыла. За каждым были закреплены люди. Пожилые были снабжены питьевой водой, стаканчиками. Водитель вице-мэра Рыскуловой был на площади, его не было около машины. К водителю председателя БГК тоже никто не подходил. Если у Эсенбаева есть конкретные фамилии и факты, пусть представит их», — прокомментировали в пресс-службе горкенеша.

Представитель рабочей группы по подготовке и проведению шествия «Бессмертного полка», депутат Валентина Лисниченко отметила высокий уровень организации.

«Организовано все было хорошо, таксисты развозили наших ветеранов бесплатно. Все были довольны, благодарили. Только волонтеров привлекли около трехсот. Они помогали не только ветеранов сопровождать, но и «Бессмертный полк» строить. Когда одна машина сломалась (двигатель отказал), ребята толкали ее полпути сами, чтобы ветераны с комфортом доехали до площади Победы, пока Генштаб не заменил эту машину», — сказала она.

«Кому-то обязательно нужно испортить праздник. Думаю, это неправильно и неприятно», — добавила нардеп.