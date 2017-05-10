Водителя председателя Бишкекского кенеша не просили помочь ветерану

К водителю председателя Бишкекского городского кенеша накануне, 9 мая, с просьбой помочь довезти ветерана домой никто не подходил. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе БГК.
Ранее пользователь Facebook Искендер Эсенбаев написал о проблемах с развозом ветеранов. По его словам, он обращался к водителям председателя БГК Канатбека Музуралиева и вице-мэра Айгуль Рыскуловой.
«В «Бессмертном полку» на автобусах и машинах везли ветеранов — тружеников тыла. За каждым были закреплены люди. Пожилые были снабжены питьевой водой, стаканчиками. Водитель вице-мэра Рыскуловой был на площади, его не было около машины. К водителю председателя БГК тоже никто не подходил. Если у Эсенбаева есть конкретные фамилии и факты, пусть представит их», — прокомментировали в пресс-службе горкенеша.
Представитель рабочей группы по подготовке и проведению шествия «Бессмертного полка», депутат Валентина Лисниченко отметила высокий уровень организации.
«Кому-то обязательно нужно испортить праздник. Думаю, это неправильно и неприятно», — добавила нардеп.