В мэрии Бишкека заявили, что после митинга всех ветеранов развезли по домам

После митинга-реквиема на площади Победы в Бишкеке всех ветеранов развезли по домам. Об этом ИА «24.kg» заявила вице-мэр Айгуль Рыскулова.

Пользователь Facebook Искендер Эсенбаев написал об акции «Бессмертный полк»: «В 9.00 начали подвозить наших ветеранов, было организованно 12 мест в спецмашинах. Двое сотрудников соцразвития сели в эти машины. Мы с волонтерами привели двух ветеранов, на просьбу освободить место начали говорить, что они сопровождающие. В итоге мы усадили ветеранов».

«Но в 12.52 парад закончился, и ветераны больше оказались не нужны. Бабушка-ветеран в возрасте 89 лет вышла из палатки с просьбой помочь ей доехать. Мы с волонтерами были уверены, что машины организует мэрия, я начал искать любую машину, но так как милиция оцепила почти весь квартал, были только служебные автомобили. Первая машина, которая попалась, оказалась председателя горкенеша. На просьбу оказать содействие водитель отказал. Побежал на другую сторону улицы Правды, там была еще одна служебная машина — вице-мэра Айгуль Рыскуловой. Водитель тоже отказал мне. Мы взяли и сами организовали развоз. Спасибо большое сотрудникам УПМ за понимание, и такси 37 за бесплатную услугу», — написал Искендер Эсенбаев.

«Мы всех ветеранов, которых привезли организованно на автобусах, развезли по списку. За каждым из них был закреплен социальный работник. После обеда автобусы подвезли к палаткам, и в сопровождении УПМ всех отвезли по домам. А я уехала в конце, когда уже собирали палатки. Председатель горкенеша уехал раньше на ипподром», — прокомментировала Айгуль Рыскулова.

По ее словам, всего к медикам, несшим дежурство на площади, обратилось семь человек. «Одну бабушку отвезли в кардиологию с аритмией. Остальным на месте измеряли артериальное давление и оказывали помощь. Ни одного ветерана среди них не было», — добавила вице-мэр.