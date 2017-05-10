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Общество

Состоится концерт заслуженной артистки Кыргызстана Гульнары Тойгонбаевой

В Национальной филармонии 13 мая состоится юбилейный концерт заслуженной артистки КР Гульнары Тойгонбаевой.

Концерт приурочен к 25-летию творческой деятельности певицы, а также получению ею почетного звания «Заслуженный артист КР».

По-новому прозвучат известные хиты Гульнары Тойгонбаевой. Артистка исполнит и композиции, вошедшие в репертуар в последнее время, и мировые хиты.

«Одной из идей концерта является единение поколений эстрадных исполнителей Кыргызстана. Если старшее поколение представят такие исполнители, как Алтынбек Сапаралиев, Юрий Бобков, Шахрезада Аскарова, то младшее поколение представят талантливые дети — победители телевизионного конкурса юных талантов «KGтай» Вероника Инкико и Кудайберген Егенбаев», — отметили организаторы.

Поздравить артистку придут также Ырыскелди Осмонкулов, Гульнур Сатылганова, Асель Турдалиева, Жамиля Муратова, Тынай Алыбаев, Мирбек Атабеков, Нэна, Кайрат Примбердиев, Аяна Касымова, Жанетта Баялиева и другие.

Начало концерта в 17.00.

ИА «24.kg» является информационным партнером концерта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51347/
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