В ЦИК спорят о внесении изменений в свой регламент

Сегодня на заседании Центризбиркома возник спор об изменениях в регламент.

Согласно одной из предлагаемых поправок, председатель комиссии или заместители не смогут досрочно уйти в отставку — за шесть месяцев до президентских, парламентских выборов или референдума. Кроме того, глава Центризбиркома должен быть переизбран, если ему выразили вотум недоверия двумя третями голосов, не позднее чем через календарный месяц.

Еще одно изменение: члены рабочих групп не смогут рассылать ответы на обращения и жалобы граждан относительно трактования избирательного голосования на официальных бланках. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова предлагает добавить, что члены групп смогут рассылать пояснения, но только по согласованию с руководством ЦИК, чтобы избежать расхождений.