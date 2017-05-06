В Кыргызстане состоится премьера фильма «Эл Укпасын»

В столичном кинотеатре «Манас» 11 мая состоится премьера фильма «Эл Укпасын». Об этом сообщил режиссер картины Суйун Откеев.

По его словам, в фильме рассказывается о некоторых традициях и обычаях кыргызов в современном мире. 27-летний Дастан, который учится и работает в Корее, по просьбе родителей срочно прилетает домой на месяц. 24-летняя Жамиля, имеющая черный пояс по таэквондо, усердно готовится к очень важному турниру. У них нет ничего общего, но когда они были детьми, родители, согласно обычаю, условились их женить.

Все бы ничего, но карьерист Дастан и своенравная Жамиля на дух не переносят друг друга. Ситуацию усугубляет безнадежно влюбленный Тыкы, решивший украсть Жамилю.

ИА «24.kg» является информационным партнером фильма.