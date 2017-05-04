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Общество

Freedom House обеспокоена волной исков против СМИ в Кыргызстане

В своем заявлении, опубликованном накануне Всемирного дня свободы прессы, международная правозащитная организация Freedom House выразила обеспокоенность волной политически мотивированных судебных исков против независимых СМИ в Кыргызстане.

«Мы обеспокоены волной политически мотивированных судебных исков о клевете, поданных против независимых средств массовой информации и отдельных лиц, критикующих президента Алмазбека Атамбаева, — заявил директор по европейским и евразийским программам организации Марк Берендт. — Власти Кыргызстана напрямую атакуют те самые институты, которые необходимы для демократического развития страны. Freedom House призывает власти прекратить преследование независимых СМИ и правозащитников, выражающих диссидентские мнения».

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Как сообщается, поводом для заявления послужили обвинения генерального прокурора Кыргызстана в клевете правозащитника Чолпон Джакуповой и двух независимых журналистов.

Сайт Zanoza.kg опубликовал 30 марта 2017 года критические высказывания руководителя Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой в отношении президента Алмазбека Атамбаева, сделанные во время круглого стола, организованного институтом омбудсмена страны.

В ответ генеральный прокурор Кыргызстана предъявил обвинения в клевете Чолпон Джакуповой. Суд постановил арестовать имущество правозащитника и запретил главному редактору Zanoza.kg и соучредителю издания покидать территорию страны, требуя возмещения морального ущерба в $180 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51159/
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