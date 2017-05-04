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Общество

В Бишкеке пройдет первый Форум городов Кыргызстана

В Национальной библиотеке 12–13 мая пройдет первый Форум городов Кыргызстана.

Форум городов — это площадка для обмена опытом между практиками и экспертами, специалистами МСУ и предпринимателями, политиками и активными горожанами. Это профессиональные дискуссии о развитии городов, мастер-классы экспертов и презентации лучших практик сотрудничества муниципалитетов и горожан, обсуждение идей и поиск эффективных решений.

Общение предусмотрено в двух плоскостях — экспертной и общественной. Профессионалы городского развития и муниципального управления будут анализировать вызовы и достижения, формировать национальную повестку урбанистики Кыргызстана. Вторая плоскость будет организована с точки зрения жителя, или шаармана (шаардык каарман — городской герой/человек, на которого равняются). Она будет проходить в форме выставки и интерактивных павильонов, позволяющих свободное общение и большой поток параллельной информации.

Среди делегатов форума будут эксперты-урбанисты из России, Швейцарии, Казахстана, Латвии, Украины, Таджикистана и других стран. Также приедут зарубежные шаарманы, которые расскажут о своем опыте улучшения жизни в родном городе.

Встреча позволит городам обсудить направления развития, усилить их горизонтальные связи и получить много полезных данных для формирования новых направлений государственной политики в сфере городского развития. Поэтому форум получил название «Сеть счастливых городов», или «Куттуу шаарлар уюлу».

Организаторами выступили Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений, Общественный фонд «Городские инициативы» и Институт политики развития при финансовой поддержке Фонда «Сорос — Кыргызстан» и Посольства Швейцарии в КР.

Вся информация на сайте: forum.urban.kg и на странице в соцсетях.

ИА «24.kg» является информационным партнером Форума городов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51147/
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