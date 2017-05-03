Суд по делу о теракте у Посольства Китая в Бишкеке отложили до завтра

Суд по делу о теракте у Посольства Китая в Бишкеке продолжится завтра. На процессе председательствует судья Акылбек Субанкулов.

Напомним, 30 августа 2016 года у здания Посольства Китая в Бишкеке прогремел взрыв. Пострадали два садовника, их госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами в 4-ю горбольницу. Еще одна женщина обратилась за медицинской помощью сама. Все пострадавшие — граждане Кыргызстана.

В настоящее время под стражей три человека. Заказчик теракта в Посольстве КНР и в метро Санкт-Петербурга — один человек, как установили спецслужбы. Это гражданин Кыргызстана Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу Салах аль-Узбеки. Он проходит по базе Интерпола.