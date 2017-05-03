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Общество

По каким паспортам кыргызстанцы смогут голосовать, рассказали в ГРС

По каким паспортам кыргызстанцы смогут участвовать в выборах президента страны, ИА «24.kg» рассказали в Государственной регистрационной службе.

По словам заместителя председателя ГРС Дастана Догоева, с 1 мая осуществляются прием, оформление и изготовление нового образца документов — биометрических ID-карт. Однако это не означает, что выданные ранее документы становятся недействительными. «ID-карта является документом, удостоверяющим личность гражданина Кыргызстана. Никакого обязательного характера по ее замене нет, только по желанию», — сказал он.

Первичное оформление и выдача ID-карты образца 2017 года, включая замену паспортов образца 2004-го и 1994-го, осуществляются до 31 декабря бесплатно. Исключение - срочное изготовление и обращения по причинам утери или порчи новой ID-карты.

Принять участие в голосовании также можно по паспорту с неистекшим сроком действия. Те, у кого еще есть паспорта образца 1994 года, будут ограничены в получении услуг. Им придется заменить документы, так как они считаются недействительными.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51014/
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