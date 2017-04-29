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Общество

Президент Кыргызстана нашел в Бишкеке новые парки

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил бишкекчан с Днем города, отметив, что в Бишкеке появляются новые парки и скверы.

«Бишкек с каждым годом расширяется, благоустраивается и обновляется. Возводятся новые современные красивые здания. Нам удалось решить некоторые из наиболее острых проблем города. Нас радует, что появляются новые парки и скверы, все больше мест для досуга горожан и детей. Реализуются крупные проекты по реабилитации автодорог, есть позитивные сдвиги в части освещения улиц и озеленения. Но вместе с тем нам надо больше усилий приложить, чтобы Бишкек стал еще более безопасным городом, особенно на автомобильных дорогах», — говорится в поздравлении.

Мы должны решить для себя, каким будет Бишкек завтра, каким увидят город гости и каким мы оставим своим детям и внукам. Надо всем вместе утверждать культ чистоты и порядка — в подъезде, доме, на улице, в сознании людей, в наших помыслах и действиях. Если каждый гражданин будет подавать пример культуры и воспитанности, то наш город станет еще более ухоженным и красивым.

Алмазбек Атамбаев

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50845/
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