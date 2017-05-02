Улица Калыка Акиева в Бишкеке в течение месяца будет закрыта на ремонт инженерных сетей. Об этом сообщает мэрия столицы.

С завтрашнего дня проезд для автомобильного транспорта будет закрыт. Ремонтные работы, как планируют в муниципалитете, продлятся с 3 мая до 15 июня 2017 года.

На ремонт закрывается участок улицы Калыка Акиева от улицы Киевской до проспекта Чуй.

В управлении капитального строительства при мэрии Бишкека сообщают, что после ремонта инженерных сетей запланирована реконструкция улицы Калыка Акиева за счет китайского гранта.

Мэрия Бишкека приносит извинения за неудобства и просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее планировать свои маршруты.