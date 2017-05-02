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Общество

Нарын Айып и Дина Маслова обжалуют запрет на выезд из страны

Журналист Нарын Айып и главный редактор Zanoza.kg Дина Маслова обжалуют запрет на выезд из страны. Об этом Нарын Айып сообщил ИА «24.kg».

По его словам, у них есть срок — шесть дней, в течение которого они могу обжаловать определение Октябрьского районного суда Бишкека.

«Это не подписка о невыезде. С нас ее не брали и мы ничего не подписывали. Суд вынес решение без нас, даже не уведомив. Мы узнали о запрете на выезд только когда был вручен иск», — сказал Нарын Айып.

Ранее Генеральная прокуратура Кыргызстана подала очередной, пятый по счету, иск о защите чести и достоинства президента страны. Иск подан в отношении Нарына Айыпа, Дины Масловой, издания Zanoza.kg и директора Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой. Отметим, ГП требует взыскать по 3 миллиона сомов с каждого из ответчиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50894/
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