Скульптуре у Театра оперы и балета в Бишкеке отбили голову

Скульптуре у Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева в Бишкеке отбили голову.

В настоящее время здание театра реконструируют. Тендер на проведение работ объявили в ноябре 2016 года. В нем приняли участие восемь компаний.

На ремонт выделили 29 миллионов 117 тысяч сомов.

Из восьми участников тендера победителем признали ОсОО «Биауто», готовое отремонтировать здание театра за 19 миллионов 980 тысяч 783,52 сома. Победителем сначала объявили ОсОО «Ремсервис», оценившее работы в 26,8 миллиона сомов и занимавшее 7-е место среди других участников. Но позже победителем признали ОсОО «Биауто».

Как отмечается на сайте театра, здание построено в 1955 году архитектором Л.Лабуренко при участии П.Иванова. Оно является одним из красивейших объектов архитектуры республики.