Сегодня, 29 апреля, Бишкек отмечает свой 139-й день рождения.

На Старой площади с 11.00 до 14.00 жители и гости столицы смогут увидеть театрализованное представление, праздничный концерт, показательные выступления спортсменов, а также посетить выставку-ярмарку, демонстрацию мод.

В Дубовом парке у памятника Курманджан датке с 11.00 до 16.00 пройдет фестиваль образования и спортивные показательные мероприятия.

В Первомайском районе с 14.00 до 15.00 в парке имени Панфилова состоится концерт духового оркестра мэрии Бишкека.

В Ленинском районе с 12.00 пройдет концерт в сквере Молодой Гвардии, на котором выступят хор «Казачья песня», татарский ансамбль «Дуслык», эстрадно-фольклорный ансамбль «Кыргыз-Руху». В это же время в Кыргызском национальном драматическом театре имени Абдымомунова будет показан спектакль «Манастын уулу Семетей».

С 12.00 дети из малообеспеченных семей смогут бесплатно посетить бассейн «Дельфин» .

В Октябрьском районе с 12.00 до 16.00 в парке имени Ататюрка состоятся спортивные состязания «Веселые старты», флешмоб «Весна в Бишкеке», концерт ансамбля русской песни «Сувенир», народного ансамбля русской музыки «Радуга», ансамбля вокалистов «Семетей».

На площади Воинской доблести парка имени Асанова состоится принятие военной присяги молодого поколения военнослужащих срочной службы.

Свердловская районная администрация с 10.00 организует концерт на площади Победы — конкурсы, викторины, спортивные показательные выступления.