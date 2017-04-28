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Общество

Чолпон Джакупова упрекает Генпрокуратуру и судью Архарову в нарушении норм ГПК

Глава Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова обвиняет судью Октябрьского суда Кымбат Архарову и Генпрокуратуру (ГП) в нарушении норм Гражданского процессуального кодекса (ГПК). Об этом она заявила ИА «24.kg».

Отметим, ГП КР подала очередной иск о защите чести и достоинства президента в отношении журналиста Нарына Айыпа, главного редактора «Zanoza.kg» Дины Масловой, самого издания и директора Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой. Отметим, с четверых ответчиков ГП требует взыскать по 3 миллиона сомов. С Дины Масловой, Нарына Айыпа и Чолпон Джакуповой взяли подписку о невыезде.

По словам Джакуповой, ее права и права Дины Масловой были грубо нарушены. Поскольку, согласно статье 149 ГПК КР, судья после принятия иска в производство обязана была в течение двух недель направить копии искового заявления и материалы по делу ответчикам, но этого не было сделано. Определения также должны были быть вынесены только после оповещения противной стороны.

«Оповестите хоть задним числом меня, пришлите копии документов. Почему я должна получать их через Нарына Айыпа и узнавать о том, что на меня подан иск, наложен арест на мое имущество и мне запрещен выезд из страны, через ИА «24.kg»? ГПК еще никто не отменял. А действия суда и главного надзорного органа свидетельствуют о предвзятости и о том, что суд выносит эти определения под давлением», — сказала Чолпон Джакупова.

Я буду публично заявлять о процессуальных нарушениях. Я готова защищать свои права, но я готова это делать на основании закона.

Чолпон Джакупова

Она добавила, что на определение суда о подписке о невыезде уже подана частная жалоба в горсуд Бишкека. «Что за партизанские войны со стороны органов прокуратуры и суда с нами — ответчиками? Мы что, в бандитском государстве живем?» — задается вопросом Чолпон Джакупова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50827/
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