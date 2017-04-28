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Общество

Феликс Кулов обвинил Генпрокуратуру Кыргызстана в нарушении Конституции

«Незаконно по гражданскому иску арестовывать имущество и запрещать выезжать», — заявил ИА «24.kg» экс-депутат Феликс Кулов, комментируя очередной иск о защите чести и достоинства президента в отношении журналиста Нарына Айыпа, главного редактора «Zanoza.kg» Дины Масловой, издания и директора Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой.

Отметим, с четверых ответчиков Генеральная прокуратура требует взыскать по 3 миллиона сомов. С Дины Масловой, Нарына Айыпа и Чолпон Джакуповой взяли подписку о невыезде.

По словам Феликса Кулова, запрет на выезд из страны и арест недвижимости предусмотрен только по уголовным делам.

По Конституции гражданин имеет право на свободное передвижение и обращение со своим имуществом в экономических целях. Ограничение, которое введено судом по представлению Генпрокуратуры в отношении журналистов и правозащитника, противоречит статьям Основного закона страны.

Феликс Кулов

«Лишать человека возможности распоряжаться своей недвижимостью — это просто покушение на жизнь. Может, это его имущество — источник заработка, может, он в аренду его сдает или продать собирается. Неважно. Оно может служить источником дохода, и лишать его этого права — это граничит с преступлением», — подчеркнул Феликс Кулов.

Политик добавил, что в Кыргызстане появился новый способ борьбы с инакомыслием и критикой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50813/
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