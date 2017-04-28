Правозащитники Кыргызстана призывают прекратить преследование инакомыслящих

Правозащитное движение «Бир дуйно — Кыргызстан» призывает власти страны остановить государственный произвол, направленный против инакомыслящих. В организации прокомментировали ИА «24.kg» очередной иск о защите чести и достоинства президента в отношении журналиста Нарына Айыпа, главного редактора сайта Zanoza.kg Дины Масловой, самого издания и директора Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой. В совокупности ГП требует взыскать с них 12 миллионов сомов.

Правозащитники напоминают, что свобода слова тесно связана с вопросами установления истины, обеспечения гибкости политической системы, самореализации личности, естественных прав человека и их защиты.

Свобода слова и свобода самовыражения граждан — это барометр для государственной компетентности. Это возможности для чиновников наладить мост для партнерства и сотрудничества, чтобы совместно решать проблемы. Бир дуйно - Кыргызстан

Глава движения Толекан Исмаилова также напоминает, что Генеральная прокуратура обязана строго соблюдать закон и содействовать продвижению верховенства права в Кыргызстане.