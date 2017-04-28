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Общество

Чолпон Джакупова не изменит своего мнения о президенте

Глава Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова не изменит своего мнения о президенте Алмазбеке Атамбаеве. Об этом ИА «24.kg» сообщила она сама.

По ее словам, она уважает закон и, несмотря на всю абсурдность ситуации и некачественно подготовленные документы Генпрокуратурой по судебному взысканию ее имущества, Чолпон Джакупова намерена в правовом поле обжаловать арест на ее дом и подписку о невыезде.

«Я понимаю всю тщетность своих усилий, но уважаю закон прежде всего. Что же касается претензий истца, то, как указано в иске, мое выступление на круглом столе, посвященном защите свободы слова, было преисполнено иронии и сарказма. Извините, я не знала, что у нас в стране запрещены ирония и сарказм. Но я свое мнение не изменю, более того, я не просто иронизирую, я возмущена. У нас попрана буква Конституции, защищающая свободу мнений. Я высказала свою точку зрения, а оказывается, у нас нельзя озвучивать ее, если она отлична от той, которая нравится или угодна власти. Если Алмазбеку Атамбаеву для сатисфакции нужен мой домик на Иссык-Куле площадью 65 квадратных метров, я готова его отдать за возможность говорить то, что считаю нужным», — прокомментировала Чолпон Джакупова.

Она добавила, что 1 мая должна была лететь в Вашингтон для участия в конференции, где предполагалась, что она выступит с докладом о предвыборной ситуации и свободе слова в Кыргызстане. «Но поездка сорвалась. Может, о ней узнали и поэтому взяли эту подписку о невыезде», — сказала Чолпон Джакупова.

Сегодня стало известно, что Генеральная прокуратура подала еще один иск о защите чести и достоинства главы государства. Ответчиками являются главный редактор Zanoza.kg Дина Маслова, журналист Нарын Айып, само издание и глава Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50797/
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