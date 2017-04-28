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Общество

В мэрии Бишкека определились с отключением горячей воды

В столице на время профилактических работ традиционно отключат горячую воду. Произойдет это с 22 мая по 22 июня. Соответствующее распоряжение подписал мэр Бишкека Албек Ибраимов.

В муниципалитете отметили, что отключение производят для качественной подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному сезону.

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В связи с многочисленными обращениями горожан и социальных учреждений, а также принимая во внимание санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к организации школьного питания и медицинским учреждениям, отключение горячей воды передвинуто на 22 мая.

Мэрия Бишкека убедительно просит вас по вопросам, касающимся проблем с системой жизнеобеспечения и коммунального хозяйства, обращаться на номера телефонов диспетчерских служб коммунальных предприятий и учреждений напрямую:

61-11-69 — Call-центр ОАО «Бишкектеплосеть»;

36-57-19, 30-07-67 — дежурные инженеры Центрального района ОАО «Бишкектеплосеть»;

51-06-22, 21-74-06 — дежурный инженер Южного района ОАО «Бишкектеплосеть»;

56-85-58 — диспетчерская служба ОАО «Бишкектеплосеть».

49-00-86, 49-02-65 — диспетчерская служба предприятия

«Бишкектеплоэнерго»;

21-28-47 — абонентский отдел предприятия «Бишкектеплоэнерго».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50775/
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