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Общество

«Агитбригада» вновь отправляется по местам боевой славы земляков

«Какая земля может быть более святой, чем та, где пролита кровь наших предков?» — сказал на пресс-конференции в ИА «24.kg», посвященной новому этапу работы Общественного фонда «Агитбригада», его директор Керим Шатманов.

«Агитбригада» в очередной раз отправляется по пути воинов-освободителей в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, старт первого этапа был дан 14 мая 2016 года в Караколе, на родине Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева. Во время второго этапа 22 июня (75-летие начала ВОВ) агитбригадовцы приняли участие в митинге-реквиеме в Витебской области Беларуси, у места гибели и захоронения нашего земляка. Тогда небольшой творческий коллектив состоял из заслуженных артистов КР Эрниса Асаналиева, Элнуры Самарбековой, Марата Ибраимова и школьницы — землячки героя.

От места гибели Джумаша Асаналиева в Витебской области под флагом Кыргызстана они дошли до Берлина, исполнив свой долг перед предками. По пути следования они покорили сердца многих своим талантом и способствовали укреплению положительного имиджа нашей родины.

Керим Шатманов напомнил, что в годы военного лихолетья из Кыргызстана призвали на защиту родины 363 тысячи наших земляков. Более 130 тысяч остались лежать на полях сражений.

Поехать к тем святым местам, поклониться и прочитать молитвы на месте их захоронения — это, по сути, наше паломничество и наш хадж.

Керим Шатманов

Он добавил, что в 2017 году агитбригада будет состоять из 17 человек в возрасте от 11 лет до 61 года.

«Мы с удовольствием занимаемся патриотической работой, потому что это нужно не столько старшему, сколько младшему поколению, которое должно понимать те чувства, с которыми уходили на войну предки», — сказал Керим Шатманов.

Общественный фонд представил фильм о пути, который проделала «Агитбригада» по местам боевой славы наших земляков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50677/
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