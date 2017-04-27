Крушение «Боинга». Пострадавшим перечислили деньги со спецсчета МЧС

Родственникам погибших и пострадавшим от крушения 16 января в поселке Дачи СУ самолета «Боинг-747» перечислены деньги со спецсчета МЧС КР. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По их данным, средства, собранные кыргызстанцами, перечислены на персональные банковские счета граждан.

Всего на спецсчет МЧС КР от населения поступило 100 миллионов 499 тысяч 300 сомов.

По просьбе самих пострадавших деньги для оплаты текущих и иных расходов, в том числе на покупку жилья, будут переводить в безналичной форме, с одного счета на другой.

Также по просьбе пострадавших и во избежание разного рода махинаций, а также в целях рационального использования выделенных денежных средств процесс покупки жилья будет отслеживать правительственная комиссия.

В связи с перечислением денег на приобретение домов и квартир родственники погибших и пострадавшие освободят временное жилье, оплачиваемое государством.

Напомним, ранее 11 семей обеспечили временным жильем за счет государства.

Также ожидается поступление денежной компенсации от турецкой авиакомпании ACT Airlines, которой принадлежал потерпевший крушение самолет.