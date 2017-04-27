15:56
+24
USD 67.13
EUR 73.19
RUB 1.19
Общество

Крушение «Боинга». Пострадавшим перечислили деньги со спецсчета МЧС

Фото ИА «24.kg». Жители села Дачи СУ в апреле успели помитинговать перед Жогорку Кенешем

Родственникам погибших и пострадавшим от крушения 16 января в поселке Дачи СУ самолета «Боинг-747» перечислены деньги со спецсчета МЧС КР. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По их данным, средства, собранные кыргызстанцами, перечислены на персональные банковские счета граждан.

Всего на спецсчет МЧС КР от населения поступило 100 миллионов 499 тысяч 300 сомов.

По просьбе самих пострадавших деньги для оплаты текущих и иных расходов, в том числе на покупку жилья, будут переводить в безналичной форме, с одного счета на другой.

Также по просьбе пострадавших и во избежание разного рода махинаций, а также в целях рационального использования выделенных денежных средств процесс покупки жилья будет отслеживать правительственная комиссия.

В связи с перечислением денег на приобретение домов и квартир родственники погибших и пострадавшие освободят временное жилье, оплачиваемое государством.

Напомним, ранее 11 семей обеспечили временным жильем за счет государства.

Также ожидается поступление денежной компенсации от турецкой авиакомпании ACT Airlines, которой принадлежал потерпевший крушение самолет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50670/
просмотров: 1238
Версия для печати
Материалы по теме
Погода в Кыргызстане на 27 апреля: днем временами дожди
Погода в Кыргызстане на 26 апреля: в горных районах дожди
Погода в Кыргызстане на 25 апреля: без осадков
Погода в Кыргызстане на 24 апреля: осадков не ожидается
Погода в Кыргызстане на 22 апреля: дожди с грозами
Крушение «Боинга». В правительстве Кыргызстана рассказали, как разделят деньги
Правительство Кыргызстана не ответило, сколько денег получат жители Дачи СУ
Погода в Кыргызстане на 21 апреля: дожди, грозы
Погода в Кыргызстане на 20 апреля: местами дожди
Погода в Кыргызстане на 17 апреля: дожди с грозами
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и&nbsp;детали В Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и детали
Родственники обвиняемого в&nbsp;наезде на&nbsp;учеников оказывают давление на&nbsp;пострадавших Родственники обвиняемого в наезде на учеников оказывают давление на пострадавших
Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со&nbsp;смертельным исходом Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со смертельным исходом
Водитель, сбивший школьников, задержан Водитель, сбивший школьников, задержан
Бизнес
ОсОО &laquo;Альянс Алтын&raquo; начало строительство дорог и&nbsp;инфраструктуры на&nbsp;&laquo;Джеруе&raquo; ОсОО «Альянс Алтын» начало строительство дорог и инфраструктуры на «Джеруе»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; откроет новые точки бесплатного доступа в&nbsp;Интернет через wi-fi «Кыргызтелеком» откроет новые точки бесплатного доступа в Интернет через wi-fi
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; расширяет спектр финансовых услуг в&nbsp;сфере ценных бумаг ОАО «Росинбанк» расширяет спектр финансовых услуг в сфере ценных бумаг
В&nbsp;Бишкеке откроется еще один гипермаркет Globus В Бишкеке откроется еще один гипермаркет Globus