Причиной попытки суицида мигранта-кыргызстанца оказались семейные проблемы

Причиной попытки суицида мигранта из Кыргызстана оказались бытовые ссоры в семье. Об этом сообщило Посольство КР в РФ со ссылкой на навестивших его родственников.

Уточняется, что 26 апреля сотрудник Посольства КР в РФ в Санкт-Петербурге посетила городскую больницу № 26, в реанимационном отделении которой находится кыргызстанец, 1995 года рождения, обнаруженный повешенным на стройке на Дунайском проспекте.

«По информации лечащих врачей-реаниматологов, состояние гражданина КР оценивается как крайне тяжелое. Пациент подключен к аппарату искусственного дыхания», — сообщило посольство.

Вопрос находится на контроле посольства.