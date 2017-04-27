10:08
+24
USD 67.13
EUR 73.19
RUB 1.19
Общество

Причиной попытки суицида мигранта-кыргызстанца оказались семейные проблемы

Причиной попытки суицида мигранта из Кыргызстана оказались бытовые ссоры в семье. Об этом сообщило Посольство КР в РФ со ссылкой на навестивших его родственников.

Уточняется, что 26 апреля сотрудник Посольства КР в РФ в Санкт-Петербурге посетила городскую больницу № 26, в реанимационном отделении которой находится кыргызстанец, 1995 года рождения, обнаруженный повешенным на стройке на Дунайском проспекте.

«По информации лечащих врачей-реаниматологов, состояние гражданина КР оценивается как крайне тяжелое. Пациент подключен к аппарату искусственного дыхания», — сообщило посольство.

Вопрос находится на контроле посольства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50622/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Заказчиком теракта в Питере назвали уроженца Кыргызстана, воюющего в Сирии
Братьев Азимовых финансировала террористическая организации в Турции
Заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга практически установлен
Неделя-24: что вы могли пропустить
Акбаржона Джалилова депортировали из Турции в 2016 году
В Петербурге уличные художники посвятили граффити памяти погибших в метро
Кыргызская диаспора Москвы возложила цветы в память о погибших при теракте
На авиабазе «Кант» в Кыргызстане прошла панихида по жертвам теракта в Петербурге
Теракт в Санкт-Петербурге. Экспертиза подтвердила личность подозреваемого
Владимир Путин назвал все страны СНГ потенциальными объектами атак террористов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и&nbsp;детали В Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и детали
Родственники обвиняемого в&nbsp;наезде на&nbsp;учеников оказывают давление на&nbsp;пострадавших Родственники обвиняемого в наезде на учеников оказывают давление на пострадавших
Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со&nbsp;смертельным исходом Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со смертельным исходом
Водитель, сбивший школьников, задержан Водитель, сбивший школьников, задержан
Бизнес
Впервые за&nbsp;два года акционеры &laquo;Кыргызтелекома&raquo; получат дивиденды Впервые за два года акционеры «Кыргызтелекома» получат дивиденды
Начало работы Центра обработки данных запланировано на&nbsp;2017 год Начало работы Центра обработки данных запланировано на 2017 год
Запуск пилотного проекта &laquo;Безопасный город&raquo; ожидается летом 2017 года Запуск пилотного проекта «Безопасный город» ожидается летом 2017 года
Игорь Шестаков: У&nbsp;антипиара есть и&nbsp;другая сторона Игорь Шестаков: У антипиара есть и другая сторона