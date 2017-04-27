В Бишкеке стартовало первенство по шахматам

«26 апреля в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса жилмассива «Арча-Бешик» стартовало первенство Бишкека по шахматам среди детей с ограниченными возможностями здоровья», — сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Дети соревнуются в двух категориях:

категория A (дети с ослабленным зрением или незрячие, юридически считающиеся слепыми) в возрастных группах до 8, 10, 12, 14 лет;

категория В (дети с ослабленным слухом или полной его потерей, юридически считающиеся глухими) в группах до 8, 10, 12, 14 лет.

Отмечено, что первенство проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, полезного досуга и развития шахматного спорта, популяризации шахмат как средства физической и моральной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, выявления кандидатов в сборную Бишкека по шахматам для участия в республиканских и международных соревнованиях.

Турнир продлится до 29 апреля.