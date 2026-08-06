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Общество

Бишкекский горсуд оставил в силе решение по Дому художника

Бишкекский городской суд оставил без изменений решение по делу Дома художника. Об этом изданию 24.kg сообщил юрист Евгений Савченко.

Таким образом, горсуд оставил в силе решение Административного суда, который ранее отказал Союзу художников Кыргызстана в удовлетворении иска к мэрии Бишкека, признав законными действия муниципалитета по Дому художника. По словам Савченко, после вступления решения в законную силу Союз художников намерен обратиться с апелляционной жалобой в Верховный суд.

из интернета
Фото из интернета. Дом Художника
Напомним, конфликт вокруг Дома художника начался после того, как в феврале 2026 года мэрия прекратила право Союза художников на пользование земельным участком под зданием. Организация оспорила это решение, однако в апреле Административный суд отказал в удовлетворении иска. Теперь это решение поддержала и апелляционная инстанция.

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В марте тогдашний вице-мэр Бишкека Азамат Кадыров сообщал на заседании Бишкекского городского кенеша, что рассматривается вопрос передачи здания Управлению делами президента. По его словам, на этой территории планировалось реализовать инвестиционный проект, однако его детали он не раскрыл.

При этом Кадыров заверил депутатов, что художников «на улице никто не бросит» и им предоставят другое помещение. Уже в мае мэр Бишкека Айбек Джунушалиев на встрече с жителями столицы озвучил, что власти намерены сохранить здание и использовать его по назначению.

«Здание должно полноценно перейти в госсобственность и использоваться по назначению. А какие в будущем будут приняты решения по нему руководством страны, мы не знаем», — говорил глава муниципалитета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384338/
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