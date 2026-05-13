Мэрия не планирует снос Дома художника: решение примут на уровне государства

Активистка движения #БишкекСмог Бермет Борубаева во время встречи мэра с жителями подняла вопрос передачи муниципального имущества и судьбы Дома художника.
По ее словам, мэрия «слишком щедро» распоряжается муниципальными землями и объектами. Активистка привела в пример передачу здания Дома художника и столичных троллейбусов.
Она заявила, что Дом художника является национальным достоянием Кыргызстана и его нельзя трогать, поскольку именно там зародилось художественное искусство страны.
Вы просто по живому режете — это национальное достояние Кыргызстана. Его нельзя трогать.Бермет Борубаева
Градоначальник Айбек Джунушалиев попросил не «передергивать понятия» и не распространять, по его словам, недостоверную информацию. Он отметил, что мэрия управляет муниципальным имуществом в рамках закона и не передает объекты коммерческим организациям.
По словам мэра, Дом художника ранее использовался не по назначению и сдавался в коммерческих целях. Поэтому здание решили вернуть в государственную собственность, тогда как земля под ним осталась муниципальной.
«Сегодня у мэрии нет задачи по сносу Дома художника», — заявил Айбек Джунушалиев.
«Здание должно полноценно перейти в госсобственность и использоваться по назначению. А какие в будущем будут приняты решения по нему руководством страны, мы не знаем», — подчеркнул глава столицы.
Напомним, управделами президента просило мэрию Бишкека передать земельный участок, на котором расположено здание, в государственную собственность.
Ситуация вокруг Дома художника обострилась весной 2026 года. Мэрия города приняла постановление о прекращении права Союза художников на пользование земельным участком площадью около 11 соток, заявив о его нецелевом использовании — часть помещений якобы сдавали под коммерческие объекты.
В Союзе художников выступили против, заявив о риске утраты здания 1950-х годов, имеющего культурную и историческую ценность. В начале апреля суд ввел временный запрет на любые действия с участком до завершения разбирательства. Вопрос обсуждали и в Жогорку Кенеше. По поводу этой ситуации члены Союза художников обратились к президенту.
Муниципалитет подал в суд об отмене наложенных обеспечительных мер, в том числе о снятии ареста с объекта.