Мэрия не планирует снос Дома художника: решение примут на уровне государства

Активистка движения #БишкекСмог Бермет Борубаева во время встречи мэра с жителями подняла вопрос передачи муниципального имущества и судьбы Дома художника.

По ее словам, мэрия «слишком щедро» распоряжается муниципальными землями и объектами. Активистка привела в пример передачу здания Дома художника и столичных троллейбусов.

Она заявила, что Дом художника является национальным достоянием Кыргызстана и его нельзя трогать, поскольку именно там зародилось художественное искусство страны.

Вы просто по живому режете — это национальное достояние Кыргызстана. Его нельзя трогать. Бермет Борубаева

Градоначальник Айбек Джунушалиев попросил не «передергивать понятия» и не распространять, по его словам, недостоверную информацию. Он отметил, что мэрия управляет муниципальным имуществом в рамках закона и не передает объекты коммерческим организациям.

По словам мэра, Дом художника ранее использовался не по назначению и сдавался в коммерческих целях. Поэтому здание решили вернуть в государственную собственность, тогда как земля под ним осталась муниципальной.

«Сегодня у мэрии нет задачи по сносу Дома художника», — заявил Айбек Джунушалиев.

Градоначальник Айбек Джунушалиев ответил на вопросы активистки Бермет Борубаевой

Он добавил, что дальнейшая судьба здания зависит от решений на государственном уровне, сейчас власти намерены сохранить его использование по назначению.

«Здание должно полноценно перейти в госсобственность и использоваться по назначению. А какие в будущем будут приняты решения по нему руководством страны, мы не знаем», — подчеркнул глава столицы.

Напомним, управделами президента просило мэрию Бишкека передать земельный участок, на котором расположено здание, в государственную собственность.

Ситуация вокруг Дома художника обострилась весной 2026 года. Мэрия города приняла постановление о прекращении права Союза художников на пользование земельным участком площадью около 11 соток, заявив о его нецелевом использовании — часть помещений якобы сдавали под коммерческие объекты.

В Союзе художников выступили против, заявив о риске утраты здания 1950-х годов, имеющего культурную и историческую ценность. В начале апреля суд ввел временный запрет на любые действия с участком до завершения разбирательства. Вопрос обсуждали и в Жогорку Кенеше. По поводу этой ситуации члены Союза художников обратились к президенту.

Муниципалитет подал в суд об отмене наложенных обеспечительных мер, в том числе о снятии ареста с объекта.