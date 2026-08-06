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Общество

«Человек-паук: Новый день»: как прошла премьера в Бишкеке

В Бишкеке в кинотеатре «Космопарк» 5 августа состоялся закрытый показ нового фильма Marvel «Человек-паук: Новый день».

Второй этаж «Космопарка» на один вечер превратился во вселенную Человека-паука. Гости могли сделать фотографии в тематических зонах и погрузиться в атмосферу фильма еще до начала показа. «Синематика» позаботилась о гостях в летний день и подготовила освежающие лимонады и попкорн, а за музыкальное сопровождение и настроение вечера отвечал диджей.

На премьеру пришли известные кыргызстанцы: блогеры, актеры, режиссеры, певцы и другие представители шоу-бизнеса.

Главную роль в фильме вновь исполнил Том Холланд. Вместе с ним в картине снялись Зендея, Марк Руффало, Сэди Синк, Джон Бернтал и Джейкоб Баталон.

«Человек-паук: Новый день» продолжает историю Питера Паркера после событий предыдущей части. Теперь герой живет в Нью-Йорке практически в полном одиночестве: после событий «Нет пути домой» люди больше не помнят его личность, а сам Питер полностью посвятил себя борьбе с преступностью.

Одновременно герой сталкивается с новой угрозой. В его организме происходят неожиданные изменения, связанные с его сверхспособностями, и теперь Питеру приходится не только спасать жителей Нью-Йорка, но и бороться с последствиями собственной силы.

В фильме появляются и новые персонажи. Среди них — Сэди Синк, которая исполняет одну из центральных ролей, а также Джон Бернтал в образе Карателя. Марк Руффало возвращается к роли Брюса Бэннера, известного как Халк.

Режиссером фильма выступил Дестин Дэниел Креттон.

В Кыргызстане фильм вышел в прокат 6 августа. Возрастное ограничение картины  14+.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384335/
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