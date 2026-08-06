Китай ужесточает правила пересечения границы: передвижение граждан ограничат

Китай ужесточает правила пересечения границы, чтобы предотвратить отток специалистов и технологий, сообщает газета Taipei Times.

Фото иллюстративное. Китай ужесточает правила пересечения границы для своих граждан

Новые правила содержат 19 пунктов и должны вступить в силу с 15 сентября. Цель нововведений — «регулирование контроля за выездом и въездом, защита законных прав и интересов, а также обеспечение национального суверенитета, безопасности и интересов развития».

Желающие покинуть страну должны будут предоставить для этого веские и законные основания, а таможенники на границе получат право досматривать мобильные телефоны и уточнять цель поездки. Кроме того, власти Китая смогут рекомендовать гражданам воздержаться от поездок в страны, которые правительство считает опасными.

Если власти сочтут, что во время заграничных поездок люди занимались чем-то, что могло нанести вред нацбезопасности или интересам страны, им могут запретить выезд сроком до трех лет.

Также под надзор регулятора попадут люди, предоставляющие посреднические услуги, в том числе по организации выездов за границу, связанных с обучением и иммиграцией.

Изменения, вступающие в силу, направлены на ужесточение контроля за трансграничной деятельностью, в первую очередь — за оттоком «талантов, технологий, информации и данных соцсетей», который теперь официально отнесен к сфере обеспечения национальной безопасности, говорится в публикации.