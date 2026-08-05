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Общество

Более 30 домов в центре Бишкека останутся без горячей воды

В центре Бишкека 6 августа временно отключат горячую воду. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Бишкектеплосеть».

Подачу горячей воды приостановят с 08.30 до 20.30 из-за переврезки тепловых сетей в рамках капитального строительства на улице Фрунзе.

Отключение затронет абонентов по следующим адресам:

Жилые дома:
- улица Тоголока Молдо: № 21, 23, 23а, 23б, 25;
- улица Логвиненко: № 28/1, 32, 53, 55, 57, 59;
- улица Фрунзе: № 475, 495, 497, 499;
- улица Панфилова: № 188/1, 188/2, 190, 190/1, 200, 200а, 202, 239, 241;
- проспект Жибек Жолу: № 328, 346;
- улица Орозбекова: № 112, 114, 116, 122.

Административные и социальные объекты:
- улица Тоголока Молдо, 21а — Финансовая разведка;
- улица Логвиненко, 30 — Родильный дом № 3;
- улица Логвиненко, 30/1 — ЦСМ № 3;
- проспект Жибек Жолу, 348 — акимиат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384273/
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