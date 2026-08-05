Бесплатный гемодиализ. Минздрав ответил на обвинения Генпрокуратуры о нарушениях

Министерство здравоохранения оказывает полное содействие компетентным правоохранительным органам в рамках проводимых следственных мероприятий, заявили в ведомстве, комментируя информацию Генпрокуратуры о выявлении многомиллионных нарушений при оказании услуг бюджетного программного гемодиализа.

«Сегодня программа бюджетного гемодиализа является одной из крупнейших социальных программ в системе здравоохранения. На сегодняшний день жизненно необходимую заместительную почечную терапию за счет государства получают 4 тысячи 714 пациентов. Один пациент проходит гемодиализ три раза в неделю, стоимость одного сеанса составляет 6 тысяч 500 сомов», — уточнили в Минздраве.

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В ведомстве добавили, что включение пациентов в программу осуществляется на основании медицинских показаний, а рассмотрение заявлений проводится специализированной комиссией еженедельно, в среднем рассматривается от 15 до 25 новых обращений.

По данным Минздрава, на протяжении последних нескольких лет очередь на получение бюджетного гемодиализа отсутствует. После получения заключения комиссии пациент незамедлительно включается в базу данных и может получать гемодиализ в любом медицинском центре при наличии свободных мест.

В ведомстве заверили, что продолжат совершенствовать механизмы контроля качества оказываемых услуг, учета пациентов и использования государственных средств, чтобы обеспечить прозрачность системы и защиту интересов пациентов.

Ранее Генпрокуратура заявила о выявлении многомиллионных нарушения при оказании услуг бюджетного программного гемодиализа. Было заявлено, что процедуры оформляли пациентам после их смерти и гражданам, находящимся за пределами страны. По данным Генпрокуратуры, ущерб государству оценили в 226 миллионов 967 тысяч сомов.





