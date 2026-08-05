Нацбанк предупредил о новой схеме мошенников со звонками в WhatsApp

Национальный банк Кыргызстана предупредил граждан о распространенной схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники шаг за шагом входят в доверие к человеку и убеждают его перевести деньги.

Как сообщили в Нацбанке, все начинается со звонка в WhatsApp. Мошенники представляются сотрудниками мобильного оператора и заявляют, что необходимо срочно продлить договор на обслуживание номера. Затем они просят назвать четырехзначный код из SMS, якобы для подтверждения операции.

Следом человеку звонят уже от имени сотрудников портала «Тундук». Они уверяют, что код попал к мошенникам, аккаунт взломан, а персональные данные якобы утекли. Под этим предлогом злоумышленники пытаются получить личную информацию, сведения о доходах, банковских счетах, вкладах и имуществе.

На последнем этапе на связь выходит лжесотрудник Национального банка или правоохранительных органов. Он сообщает о якобы проводимой спецоперации по поимке мошенников, просит никому не рассказывать о разговоре и убеждает срочно перевести деньги на «безопасный счет», утверждая, что на имя человека пытаются оформить кредит.

В Нацбанке напоминают, что сотрудники банков, государственных органов и мобильных операторов никогда не просят сообщать SMS-коды, переводить деньги на «безопасные счета» или раскрывать конфиденциальную банковскую информацию.

Мошенники постоянно находятся на связи с жертвой, угрожают причинением вреда близким, лишением всех денежных средств, в случае, если человек откажется помогать. Затем требуют отправить все деньги на подставные счета, оформить кредит на свое имя в банках и перевести деньги якобы на безопасный счет. Также практикуется продажа или переоформление недвижимого и движимого имущества.

Что нужно сделать:

немедленно прекратить разговор;

сообщить об этих звонках близким;

не сообщать коды и персональные данные;

самостоятельно звонить в свой банк по официальному номеру;

если деньги переведены, то срочно заблокировать карту и обратиться в милицию.

Граждан призывают ознакомиться с карточками и поделиться ими с близкими. В Нацбанке отмечают, что знание подобных схем может помочь вовремя распознать мошенников и избежать финансовых потерь.