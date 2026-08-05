Эпидемия Эболы. В Канаде начнется первая фаза испытаний вакцины

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) продолжает распространяться быстрее, чем удается наращивать меры реагирования.
По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 1 августа в стране подтверждено 3 тысячи 748 случаев заболевания, включая 1 тысячу 657 смертельных исходов. Выздоровели 708 пациентов. Под наблюдением находятся около 17 тысяч человек, контактировавших с заболевшими, при этом более 80 процентов из них ежедневно проходят медицинские осмотры.
ВОЗ координирует глобальную программу исследований, благодаря которой заранее подготовили протоколы клинических испытаний. Это позволило начать исследования сразу после того, как было объявлено о нынешней вспышке.
В провинции Итури уже проводится клиническое испытание методов лечения под названием PARTNERS, которое проводится на трех площадках. В нем принимают участие более 50 пациентов, а по мере открытия новых центров скорость набора участников будет расти.
Параллельно в Итури продолжается испытание препарата обельдесивир для постконтактной профилактики. Исследователи оценивают, может ли десятидневный курс препарата предотвратить развитие болезни у людей с высоким риском заражения. В исследование уже включены более 25 участников.
Двадцать четвертого июля в Великобритании стартовала первая фаза клинических испытаний вакцины, специально разработанной Оксфордским университетом совместно с Институтом сыворотки крови Индии. На этой неделе в Канаде должна начаться первая фаза испытаний вакцины компании Moderna.
Кроме того, появились новые — полученные в ходе исследований на животных — данные по уже зарегистрированной вакцине Ervebo, которая предназначена против другого вида вируса Эбола. В связи в этим 31 июля ВОЗ созвала заседание своей Технической консультативной группы, а рекомендации по использованию этих данных планируется опубликовать позднее на этой неделе.