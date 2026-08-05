Эпидемия Эболы. В Канаде начнется первая фаза испытаний вакцины

Фото с сайта news.un.org. Медработник дезинфицирует вход в морг центра лечения Эболы в Рвампаре, на востоке Конго

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) продолжает распространяться быстрее, чем удается наращивать меры реагирования.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 1 августа в стране подтверждено 3 тысячи 748 случаев заболевания, включая 1 тысячу 657 смертельных исходов. Выздоровели 708 пациентов. Под наблюдением находятся около 17 тысяч человек, контактировавших с заболевшими, при этом более 80 процентов из них ежедневно проходят медицинские осмотры.

На сегодня не существует безопасных и эффективных методов лечения и профилактики вируса Эбола вида Бундибуджио, как и вакцин против него.

ВОЗ координирует глобальную программу исследований, благодаря которой заранее подготовили протоколы клинических испытаний. Это позволило начать исследования сразу после того, как было объявлено о нынешней вспышке.

В провинции Итури уже проводится клиническое испытание методов лечения под названием PARTNERS, которое проводится на трех площадках. В нем принимают участие более 50 пациентов, а по мере открытия новых центров скорость набора участников будет расти.

Параллельно в Итури продолжается испытание препарата обельдесивир для постконтактной профилактики. Исследователи оценивают, может ли десятидневный курс препарата предотвратить развитие болезни у людей с высоким риском заражения. В исследование уже включены более 25 участников.

ВОЗ также сообщила о начале испытаний двух вакцин.

Двадцать четвертого июля в Великобритании стартовала первая фаза клинических испытаний вакцины, специально разработанной Оксфордским университетом совместно с Институтом сыворотки крови Индии. На этой неделе в Канаде должна начаться первая фаза испытаний вакцины компании Moderna.

Кроме того, появились новые — полученные в ходе исследований на животных — данные по уже зарегистрированной вакцине Ervebo, которая предназначена против другого вида вируса Эбола. В связи в этим 31 июля ВОЗ созвала заседание своей Технической консультативной группы, а рекомендации по использованию этих данных планируется опубликовать позднее на этой неделе.