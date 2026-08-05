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Общество

Госпредприятие «Эко Оператор» хотят превратить в платный экспертный центр

В Кыргызстане предлагают расширить полномочия государственного предприятия «Эко Оператор». Проект изменений в его устав вынесли на общественное обсуждение.

Предприятие планируют наделить правом оказывать платные консультационные, экспертно-аналитические, научно-технические, исследовательские и методические услуги. Оно сможет готовить и анализировать экологическую документацию, проводить ее техническую оценку и выдавать отчеты.

Как отмечается в справке-обосновании, такие услуги будут добровольными. Компании и граждане смогут обращаться за ними перед подачей документов в уполномоченные государственные органы, однако это не станет обязательным условием прохождения экологических процедур.

На услуги, оказываемые на конкурентной и договорной основе, «Эко Оператор» сможет самостоятельно устанавливать цены, исходя из экономически обоснованных затрат.

Тарифы на работы, относящиеся к исключительной компетенции предприятия, финансируемые из бюджета или за счет утилизационного сбора, будет устанавливать директор по согласованию с наблюдательным советом.

Кроме того, предприятие хотят привлечь к реализации экологических, инфраструктурных, цифровых, научных и туристических проектов. Оно сможет создавать информационные системы, вести реестры, организовывать конференции и развивать объекты рекреационного и экологического туризма.

Средства утилизационного сбора сохранят целевой статус. Их разрешат расходовать только на задачи расширенной ответственности производителей и переработку отходов. Доходы от платных услуг должны учитываться отдельно.

Проект закрепляет за предприятием имущество на праве хозяйственного ведения. Недвижимость нельзя продавать, сдавать в аренду, передавать в залог или вносить в уставный капитал без согласия учредителя.

В структуре «Эко Оператора» могут появиться несколько заместителей директора. Их содержание планируют финансировать исключительно за счет собственных доходов предприятия.

Что за компания «Эко Оператор»?

Это государственное предприятие, созданное в Кыргызстане при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора. Оно отвечает за управление отходами и создание системы устойчивого обращения с ними, включая контроль за использованием средств утилизационного сбора. Предприятие занимается аккумулированием денежных средств для реализации современных механизмов экономического регулирования и формирования комплексной системы обращения с отходами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384225/
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