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Общество

Для госслужащих разработаны эскизы одежды с элементами национального стиля

Дизайнерский дом «Дилбар» разработал для госслужащих варианты одежды с элементами национального стиля. Об этом 24.kg сообщили в Минкультуры.

Уточняется, что все эскизы уже направлены в администрацию президента.

«После Всемирных игр кочевников и саммита ШОС комиссионно с участием уполномоченных ведомств будет выбран единый дизайн формы. Затем каждый госорган сам будет отшивать свою форму. Предполагается, что ношение формы будет обязательным, особенно при служебных поездках за границу», — добавили в ведомстве.

Предварительной сметы о расходах на дизайн и пошив формы пока нет.

Напомним, что почти три месяца назад председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поручил Минкультуры разработать эскизы деловой одежды для госслужащих с национальными элементами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384184/
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