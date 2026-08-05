Закрашенный мурал «Красное яблоко» в Бишкеке начали восстанавливать

В Бишкеке начали восстанавливать мурал, посвященный фильму «Красное яблоко» режиссера Толомуша Океева.

Работы проходят на пересечении проспекта Чуй и улицы Панфилова. На мурале вновь появятся образы Суйменкула Чокморова и Таттыбубу Турсунбаевой.





закрасили. Позже стало известно, что на его месте появится новый мурал, также посвященный фильму «Красное яблоко».

Также в рамках обновления фасадов зданий в столице был закрашен мурал на фасаде одного из домов по проспекту Чингиза Айтматова.

Кроме того, во время ремонтных работ на проспекте Чуй, 134 исчез еще один яркий мурал.Также во время обновления фасада здания на проспекте Чуй, 134 был закрашен один из ярких муралов столицы.

В мэрии сообщили, что работы проводятся в рамках подготовки города к мероприятиям ШОС, а состояние фасадов и самих изображений было признано неудовлетворительным.