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Общество

Самый известный мурал Бишкека закрасят из-за ремонта здания

В Первомайском районе Бишкека начались ремонтно-восстановительные работы фасада здания по проспекту Чуй, 134. Об этом сообщили в мэрии столицы.

В итоге закрасят один из самых ярких муралов столицы.

В муниципалитете говорят, что работы проводят в рамках проекта подготовки к ШОС. Рабочие меняют штукатурный слой, восстанавливают отдельные элементы фасада, красят здания. Это, считают в мэрии, улучшит техническое состояние объекта, обновит его внешний вид и сохранит архитектурные  особенности.

из интернета
Фото из интернета. Таким был мурал на проспекте Чуй, 134
Как отметили в муниципалитете, особое внимание уделили художественному оформлению фасада. По результатам обследования техническое состояние расположенного на здании мурала признано неудовлетворительным. В связи с этим во время ремонта изображение закрасят.

В мэрии сообщили, что ведут переговоры с прежними спонсорами и авторами проекта о возможности восстановления и обновления художественного оформления после завершения ремонта.

Новость о закрашивании мурала вызвала активное обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи выразили сожаление, отметив, что яркое изображение стало одной из узнаваемых городских достопримечательностей. По мнению комментаторов, мурал украшал городскую среду, служил популярным местом для фотографий и привлекал внимание туристов.

Часть горожан задается вопросом, почему произведение уличного искусства нельзя было сохранить или отреставрировать вместо того, чтобы полностью закрашивать. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383266/
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