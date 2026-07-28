Самый известный мурал Бишкека закрасят из-за ремонта здания

В Первомайском районе Бишкека начались ремонтно-восстановительные работы фасада здания по проспекту Чуй, 134. Об этом сообщили в мэрии столицы.

В итоге закрасят один из самых ярких муралов столицы.

В муниципалитете говорят, что работы проводят в рамках проекта подготовки к ШОС. Рабочие меняют штукатурный слой, восстанавливают отдельные элементы фасада, красят здания. Это, считают в мэрии, улучшит техническое состояние объекта, обновит его внешний вид и сохранит архитектурные особенности.

Фото из интернета. Таким был мурал на проспекте Чуй, 134

В мэрии сообщили, что ведут переговоры с прежними спонсорами и авторами проекта о возможности восстановления и обновления художественного оформления после завершения ремонта.

Новость о закрашивании мурала вызвала активное обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи выразили сожаление, отметив, что яркое изображение стало одной из узнаваемых городских достопримечательностей. По мнению комментаторов, мурал украшал городскую среду, служил популярным местом для фотографий и привлекал внимание туристов.

Часть горожан задается вопросом, почему произведение уличного искусства нельзя было сохранить или отреставрировать вместо того, чтобы полностью закрашивать.