ГКНБ установит требования к цифровым подписям и удостоверяющим центрам

Государственный комитет национальной безопасности предлагает утвердить требования к квалифицированным сертификатам, средствам цифровой подписи и работе удостоверяющих центров. Проект приказа вынесен на общественное обсуждение.

Документ разработан в связи со вступлением в силу Цифрового кодекса Кыргызстана. Он закрепляет за ГКНБ полномочия устанавливать форму квалифицированного сертификата, требования к средствам цифровой подписи и удостоверяющим центрам, а также подтверждать их соответствие установленным нормам.

Ранее эти вопросы регулировались Законом «Об электронной подписи», постановлением правительства и совместным приказом ГКНБ и бывшего Госкомитета информационных технологий и связи.

После вступления в силу Цифрового кодекса прежние нормативные акты утрачивают действие. Поэтому действующий совместный приказ предлагается заменить отдельным приказом ГКНБ.

Как отмечается в справке-обосновании, проект не вводит новые правила для бизнеса, а меняет форму нормативного акта и приводит регулирование в соответствие с Цифровым кодексом.

Дополнительных расходов из республиканского бюджета принятие документа не потребует. Замечания Министерства юстиции и Государственной таможенной службы по юридическому оформлению проекта уже учтены.