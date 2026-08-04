18:02
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

ГКНБ установит требования к цифровым подписям и удостоверяющим центрам

Государственный комитет национальной безопасности предлагает утвердить требования к квалифицированным сертификатам, средствам цифровой подписи и работе удостоверяющих центров. Проект приказа вынесен на общественное обсуждение.

Документ разработан в связи со вступлением в силу Цифрового кодекса Кыргызстана. Он закрепляет за ГКНБ полномочия устанавливать форму квалифицированного сертификата, требования к средствам цифровой подписи и удостоверяющим центрам, а также подтверждать их соответствие установленным нормам.

Ранее эти вопросы регулировались Законом «Об электронной подписи», постановлением правительства и совместным приказом ГКНБ и бывшего Госкомитета информационных технологий и связи.

После вступления в силу Цифрового кодекса прежние нормативные акты утрачивают действие. Поэтому действующий совместный приказ предлагается заменить отдельным приказом ГКНБ.

Как отмечается в справке-обосновании, проект не вводит новые правила для бизнеса, а меняет форму нормативного акта и приводит регулирование в соответствие с Цифровым кодексом.

Дополнительных расходов из республиканского бюджета принятие документа не потребует. Замечания Министерства юстиции и Государственной таможенной службы по юридическому оформлению проекта уже учтены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384101/
просмотров: 485
Версия для печати
Материалы по теме
Лжепрапорщик с удостоверением ГКНБ требовал от гражданина по $5 тысяч в месяц
Пользователя Threads задержали по подозрению в разжигании межнациональной розни
В Бишкеке скончался сотрудник СГО. До этого его избили на Иссык-Куле
Школу «захватили террористы». ГКНБ провел масштабные учения
Чиновникам теперь запрещено требовать документы, доступные в электронной базе
В Кыргызстане хотят запустить трансграничный обмен цифровыми документами
Проректора вуза в городе Манасе задержали по делу о сборе денег со студентов
Из Грузии в Кыргызстан экстрадировали члена ОПГ Камчи Кольбаева
Речь о $50 тысячах. Подробности дела в отношении экс-замглавы ГКНБ Шадыбекова
Дело активиста Тилекмата Куренова будет рассматривать другой судья
Популярные новости
Началась официальная передача Кыргызстану сел Чон-Гара и&nbsp;Таш-Добо Началась официальная передача Кыргызстану сел Чон-Гара и Таш-Добо
Скончался бывший генеральный прокурор Кыргызской Республики Камбаралы Конгантиев Скончался бывший генеральный прокурор Кыргызской Республики Камбаралы Конгантиев
Фотоловушки Минприроды запечатлели барсов, рысей и&nbsp;волков в&nbsp;Алайском районе Фотоловушки Минприроды запечатлели барсов, рысей и волков в Алайском районе
В&nbsp;Бишкеке будет облачно, но&nbsp;жарко. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 августа В Бишкеке будет облачно, но жарко. Прогноз погоды на 3-5 августа
Бизнес
Теперь переводы Kwikpay можно получать на&nbsp;карту Simbank Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
Готовьтесь к&nbsp;школе с&nbsp;выгодой: получайте 5&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;картам BAKAI Готовьтесь к школе с выгодой: получайте 5 процентов кешбэка по картам BAKAI
4 августа, вторник
17:54
В инфекционной больнице в Бишкеке вырубили деревья. Горожане требуют объяснений В инфекционной больнице в Бишкеке вырубили деревья. Гор...
17:53
На «Мисс Мира — 2026» Кыргызстан представит 25-летняя Саадат Асылбекова
17:35
Ждем, пока кого-то придавит? В Бишкеке жалуются на опасный сухостой
17:32
Высокогорные и приграничные села КР будут финансировать по индексу уязвимости
17:28
Гемодиализ оформляли умершим пациентам — ущерб оценили в 227 миллионов сомов