С 5 августа в Бишкеке начнут ограничивать движение на ряде улиц

В Бишкеке с 5 августа начнут поэтапно вводить временные ограничения движения транспорта в связи со строительством новых подземных пешеходных переходов.
Подземные переходы планируют возвести по шести адресам:
- на улице Анкара, возле торгового центра «Глобус»;
- на улице Ауэзова, у дома № 59/2 в микрорайоне «Аламедин»;
- возле пересечения улиц 7 Апреля и Ой-Терскен;
- на улице Байтика Баатыра, рядом со строящейся мечетью;
- на одном из участков улицы Анкара;
- на пересечении улиц Нуркамала и Аалы Токомбаева.
Строительно-монтажные работы будут проводить поэтапно. В мэрии призвали жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты, учитывать временные ограничения движения и соблюдать требования дорожных знаков.