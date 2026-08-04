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Общество

С 5 августа в Бишкеке начнут ограничивать движение на ряде улиц

В Бишкеке с 5 августа начнут поэтапно вводить временные ограничения движения транспорта в связи со строительством новых подземных пешеходных переходов.

Подземные переходы планируют возвести по шести адресам:

  • на улице Анкара, возле торгового центра «Глобус»;
  • на улице Ауэзова, у дома № 59/2 в микрорайоне «Аламедин»;
  • возле пересечения улиц 7 Апреля и Ой-Терскен;
  • на улице Байтика Баатыра, рядом со строящейся мечетью;
  • на одном из участков улицы Анкара;
  • на пересечении улиц Нуркамала и Аалы Токомбаева.

Строительно-монтажные работы будут проводить поэтапно. В мэрии призвали жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты, учитывать временные ограничения движения и соблюдать требования дорожных знаков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384066/
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