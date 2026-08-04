С 5 августа в Бишкеке начнут ограничивать движение на ряде улиц

В Бишкеке с 5 августа начнут поэтапно вводить временные ограничения движения транспорта в связи со строительством новых подземных пешеходных переходов.

Подземные переходы планируют возвести по шести адресам:

на улице Анкара, возле торгового центра «Глобус»;

на улице Ауэзова, у дома № 59/2 в микрорайоне «Аламедин»;

возле пересечения улиц 7 Апреля и Ой-Терскен;

на улице Байтика Баатыра, рядом со строящейся мечетью;

на одном из участков улицы Анкара;

на пересечении улиц Нуркамала и Аалы Токомбаева.

Строительно-монтажные работы будут проводить поэтапно. В мэрии призвали жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты, учитывать временные ограничения движения и соблюдать требования дорожных знаков.