Зендея возглавила список самых кассовых звезд 2026 года

Благодаря успеху сразу двух крупнейших кинопремьер года Зендея вышла в лидеры по суммарным мировым кассовым сборам среди звезд 2026 года. Об этом пишет издание playground.ru.

Фото Getty Images. Зендея на премьере фильма «Одиссея», Лондон, 6 июля 2026 года

По его данным, главный вклад в результат внесли «Человек-паук: Совершенно новый день» и «Одиссея». Новый фильм о Человеке-пауке уже собрал 927 миллионов долларов по всему миру за дебютный уикенд, а «Одиссея» Кристофера Нолана преодолела отметку в 911 миллионов долларов мировых кассовых сборов. Совокупно две картины заработали более 1,8 миллиарда долларов.

На этом 2026 год для актрисы не заканчивается. Впереди у Зендеи еще крупная премьера — «Дюна: Мессия». Фильм считается одним из самых ожидаемых релизов ближайшего времени и может еще больше укрепить позиции актрисы по итогам года.

Учитывая впечатляющие результаты двух блокбастеров и предстоящий выход новой «Дюны», Зендея имеет все шансы сохранить лидерство среди самых кассовых звезд 2026 года.