Зендея возглавила список самых кассовых звезд 2026 года

Благодаря успеху сразу двух крупнейших кинопремьер года Зендея вышла в лидеры по суммарным мировым кассовым сборам среди звезд 2026 года. Об этом пишет издание playground.ru.
На этом 2026 год для актрисы не заканчивается. Впереди у Зендеи еще крупная премьера — «Дюна: Мессия». Фильм считается одним из самых ожидаемых релизов ближайшего времени и может еще больше укрепить позиции актрисы по итогам года.
Учитывая впечатляющие результаты двух блокбастеров и предстоящий выход новой «Дюны», Зендея имеет все шансы сохранить лидерство среди самых кассовых звезд 2026 года.