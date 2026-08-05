В Бишкеке 5 августа будет облачно, возможны дожди. Температура воздуха ожидается +32 градуса.

Отключения света, воды и газа

9.30-17.30 — улица Огонбаева, дом 222;

9.30-12.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Оберон, Кереге-Таш, Отмок-Ашуу);

12.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Льва Толстого, Сары-Озон, Кара-Жыгач, Чок-Тал, Иссык-Куль);

9.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Джантошева, Байтика Баатыра, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шабдан, Ак-Марал), улица Термечикова, дом 4, село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Логвиненко, Заводская), улица Лумумбы, дом 96, села Кара-Жыгач (улицы Бугубаева, Садовая, Пушкина), Чон-Таш (улицы Достук, Токтогула, Сарукеева, Западная, Чокморова), Карла Маркса (улицы Кулатаева, Первомайская, МТФ), Садовое (улицы Карасуйская, 8 Марта, Учхозская, Мыканская), Аламедин (улица Суворова), Восток (улица Маркса), Мыкан (улицы Мыканская, Линейная, Гэсовская, Проектируемая), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Коммунарская, Подгорная);

9.00-18.30 — жилмассив «Салам-Алик»;

9.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (улица Кыргызская);

14.00-17.00 — отрезки улиц Фирсова, Охотной, Бакинской, переулка Суусамырского.

У кого намечается той

Савватий Бронницкий (Сергей Загребельный)

Родился 5 августа 1967 года. Епископ Бишкекский и Кыргызстанский.

Жанарбек Кенжеев

Родился 5 августа 1985 года. Борец греко-римского стиля, двукратный чемпион Азии, участник Олимпиады.

Памятные даты

Международный день светофора

Фото из интернета. Памятник светофору в Лондоне

Международный день светофора отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в Кливленде (США) появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.

Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920-м. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы.

Люди, которые меняли мир

Родился дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов

Фото из интернета. Дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов

Родился 5 августа 1922 года в Пишпеке.

В январе 1943-го Талгат Бегельдинов прибыл на Калининский фронт, где ему доверили штурмовик Ил-2 в 800-м штурмовом авиационном полку 296-й дивизии.

В октябре 1944 года за отвагу и боевое мастерство, проявленные при освобождении Знаменка и Кировограда, а также сбитые четыре вражеских самолета старшему лейтенанту Бегельдинову присвоили звание Героя Советского Союза. К этому времени он уже совершил около 200 боевых вылетов.

Талгат Бегельдинов участвовал в битве за Берлин.

27 июня 1945-го ему вторично присвоили звание Героя Советского Союза.

Талгат Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов. Он был участником Парада Победы на Красной площади в 1945 году и одним из первых бросил знамя поверженного вермахта к стенам Кремля.

Умер в 2014-м в Алматы.

Бронзовый бюст установлен в Бишкеке. В Актобе (Казахстан) имя дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова носит Военный институт Сил воздушной обороны.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.