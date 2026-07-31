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Общество

Военнослужащие будут получать квартиры от ГИК независимо от места службы

Президент Садыр Жапаров внес изменения в свой Указ от 2024 года об утверждении государственной жилищной программы «Мой дом».

Теперь военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в период прохождения службы предоставлено право на участие в программе независимо от места прохождения службы.

При этом отмечается, что они должны соблюсти все установленные критерии для участия в программе и порядок подачи заявления.

Ранее военнослужащие могли рассчитывать на квартиры от ГИК в той местности, где они проходят службу. Ряд депутатов высказывался за изменение правил, поскольку большинство военнослужащих не находятся подолгу на одном месте и по долгу службы могут работать в разных регионах республики.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383650/
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