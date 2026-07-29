В Бишкеке прошел рейд против загрязнения воздуха: выписаны штрафы

Инспекторы службы экотехнадзора при Министерстве природных ресурсов совместно с сотрудниками Службы по обеспечению безопасности дорожного движения провели в Бишкеке рейд по охране атмосферного воздуха и предупреждению его загрязнения.









В министерстве отметили, что основная цель рейда — повысить ответственность граждан за соблюдение требований экологического законодательства, предупредить правонарушения и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Во время мероприятия инспекторы также провели с жителями профилактические беседы, разъяснили требования действующего законодательства и напомнили об ответственности за нарушения экологических норм.