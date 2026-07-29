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Общество

В Бишкеке прошел рейд против загрязнения воздуха: выписаны штрафы

Инспекторы службы экотехнадзора при Министерстве природных ресурсов совместно с сотрудниками Службы по обеспечению безопасности дорожного движения провели в Бишкеке рейд по охране атмосферного воздуха и предупреждению его загрязнения.

Как сообщили в ведомстве, в ходе проверки составили три административных протокола на сумму 22,5 тысячи сомов.

В министерстве отметили, что основная цель рейда — повысить ответственность граждан за соблюдение требований экологического законодательства, предупредить правонарушения и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Во время мероприятия инспекторы также провели с жителями профилактические беседы, разъяснили требования действующего законодательства и напомнили об ответственности за нарушения экологических норм.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383345/
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