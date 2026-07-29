В Кыргызстане хотят разрешить проверки продавцов мяса во время моратория

В Кыргызстане предлагают вывести из-под моратория проверки предприятий, работающих с продукцией животного происхождения. Проект указа президента вынесен на общественное обсуждение.

Ветеринарным инспекторам хотят разрешить проверять производство, хранение, перевозку и продажу мяса, молочной и другой продукции животного происхождения.

Ограничение также не будет распространяться на лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках.

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Авторы инициативы объясняют ее ростом рисков пищевых отравлений и распространения заболеваний, общих для животных и человека.

По данным справки-обоснования, в 2025 году в КР зарегистрировали 232 случая пищевых отравлений. Пострадали 580 человек, 11 случаев были массовыми.

В Бишкеке за год зафиксировали 159 фактов, а к 12 марта 2026-го — еще два массовых отравления.

За 2025 год и начало 2026-го от продукции животного происхождения и блюд с такими компонентами пострадали 139 человек. Из них 111 случаев, или почти 80 процентов, были связаны с шаурмой и мясным фастфудом.

Основными причинами названы нарушение технологии приготовления, неправильное хранение, недостаточная термическая обработка и несоблюдение санитарных требований.

Кроме того, лабораторный контроль продолжает выявлять антибиотики и ветеринарные препараты в животноводческой продукции. В 2024 году получили 151 положительный результат, в 2025-м — 166.

Разработчики проекта считают, что ветеринарные проверки нельзя приравнивать к обычному контролю бизнеса, поскольку они направлены на предотвращение отравлений, сибирской язвы, бруцеллеза, туберкулеза, сальмонеллеза и других опасных заболеваний.