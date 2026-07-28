Базу отдыха НАН КР оштрафовали за перелив сточных вод

Служба экологического и технического надзора проверила информацию, распространенную в социальных сетях о нарушении на базе отдыха «Академия наук» НАН КР в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, по итогам проверки подтвердилась информация о переливе сточных вод в одном из кафе, расположенных на территории базы отдыха.

Фото Минприроды КР. Служба экологического и технического надзора проверила факт нарушений на базе отдыха «Академия наук»

«Установлено, что причиной произошедшего стало переполнение септического сооружения, предназначенного для накопления сточных вод», — отметили в ведомстве.

По данному факту на базу отдыха наложен штраф в размере 10 тысяч сомов и выдано предписание об устранению нарушений в течение 10 дней.