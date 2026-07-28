Первые четыре километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что продолжается строительство новой объездной автодороги протяженностью 15,64 километра. Проект финансируется из республиканского бюджета.

В рамках проекта также идет возведение мостовых переходов, укладка водопропускных труб, перенос и обновление инженерных сетей.

Новая дорога снизит транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть города, улучшит пропускную способность транзитного потока и повысит безопасность движения, отметили в ведомстве.

Генеральный подрядчик объекта — корпорация China Road and Bridge Corporation. Завершить работы планируют ко Дню независимости.