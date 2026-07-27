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Общество

ГНС предлагает временно обнулить ставку единого налога для швейников

Под председательством заместителя председателя ГНС Кубанычбека Ысабекова состоялась рабочая встреча с участием представителей государственных органов, отечественных предприятий швейной отрасли и селлеров, осуществляющих реализацию продукции через международные маркетплейсы.

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По данным Налоговой службы, обсуждены последствия сложившейся ситуации на рынке электронной коммерции, связанной с перебоями в работе крупных логистических центров международных маркетплейсов. Участники отметили, что возникшие обстоятельства оказывают существенное влияние на деятельность отечественных предпринимателей, экспортирующих продукцию через маркетплейсы, и требуют принятия оперативных мер государственной поддержки.

Кубанычбек Ысабеков отметил, что в целях снижения налоговой нагрузки и сохранения конкурентоспособности отечественного бизнеса ГНС предлагает до конца года обнулить ставку единого налога для предприятий швейной отрасли, которая в настоящее время составляет 0,25 процента от выручки.

Аналогичная мера предлагается и для субъектов предпринимательства, реализующих товары через маркетплейсы, включая международные, для которых действует ставка единого налога в размере 2 процентов.

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Инициатива направлена на поддержку отечественного бизнеса в условиях сложившейся экономической ситуации, сохранение рабочих мест, стимулирование производства и экспорта, а также дальнейшее развитие электронной коммерции.

Сегодня через маркетплейсы осуществляют деятельность около 30 тысяч субъектов предпринимательства, и их количество ежегодно увеличивается. Предлагаемые меры, как ожидается, будут способствовать повышению привлекательности Кыргызстана для ведения электронной торговли и регистрации предпринимательской деятельности.

Кроме того, Минэкономики проводит работу по определению количества субъектов предпринимательства, пострадавших в результате перебоев в работе логистической инфраструктуры международных маркетплейсов.

Для предприятий швейной отрасли продолжают действовать программы льготного беспроцентного кредитования. Наряду с налоговыми послаблениями могут быть рассмотрены и дополнительные меры государственной поддержки.

По итогам обсуждения выработанные предложения будут направлены в установленном порядке в соответствующие государственные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия решений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383183/
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