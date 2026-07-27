В городе Ош задержали женщину за распространение экстремистских материалов

В Оше милиция задержала женщину, которая, по версии следствия, распространяла в социальных сетях материалы экстремистского содержания. Об этом сообщили в УВД Ошской области.
По данным ведомства, экспертиза установила, что опубликованные материалы связаны с экстремистскими и террористическими организациями, деятельность которых запрещена в Кыргызстане.
В отношении женщины возбуждено два уголовных дела по статье «Изготовление и распространение экстремистских материалов».
Подозреваемой является жительница Ошской области Б.М., 1988 года рождения. Следствие завершено, уголовное дело направлено в суд.