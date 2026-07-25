Институт упрощенной экстрадиции хотят внедрить в Кыргызстане

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики вынесли на общественное обсуждение.
По данным Генпрокуратуры, в условиях глобализации и роста транснациональной преступности повышается значение международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере. Экстрадиция является одним из ключевых инструментов такого партнерства.
Отмечается, что действующие процедуры экстрадиции зачастую длительны и многоэтапны, что:
- снижает эффективность уголовного преследования;
- увеличивает нагрузку на правоохранительные и судебные органы;
- создает дополнительные бюджетные расходы;
- может приводить к нарушению разумных сроков уголовного судопроизводства.
Внедрение нового института «упрощенная экстрадиция» обусловлено и рекомендациями Межправительственной организации, разрабатывающей мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ФАТФ). Согласно критериям взаимной оценки 2018 года, Кыргызской Республике необходимо предусмотреть «упрощенную экстрадицию».
Введение института направлено на оптимизацию процедур в случаях, когда лицо согласно на выдачу и отсутствуют препятствия правового характера.
Упрощенная экстрадиция может применяться исключительно при добровольном и осознанном согласии лица.
Институт упрощенной экстрадиции позволяет:
- сократить сроки содержания лица под стражей;
- снизить административные и финансовые издержки государства;
- повысить оперативность международного взаимодействия.
Законопроект меняет срок экстрадиционного ареста с двух до шести месяцев. По данным ГП, это является юридически обоснованной и практически необходимой мерой.
«Международное сотрудничество по уголовным делам показывает, что действующий срок первоначального экстрадиционного ареста в два месяца во многих случаях является недостаточным для завершения всех процедур, связанных с рассмотрением запроса о выдаче (экстрадиции) лица», — говорится в справке-обосновании.
Увеличение срока до шести месяцев позволит:
- привести национальное законодательство в соответствие с реальными сроками международного взаимодействия;
- повысить эффективность исполнения международных обязательств по выдаче преступников;
- снизить риск освобождения разыскиваемых лиц по формальным основаниям.