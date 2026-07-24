В части Бишкека приостановят подачу газа

Газовая служба «Бишкекгаз» уведомляет, что в связи с переподключением подземных газопроводов среднего давления с 24 по 28 июля будет временно приостановлена подача голубого топлива в районах, ограниченных:

БЧК, улицами Фучика, Дорожной, Юбилейной, рекой Ала-Арчой, улицей Пригородной, бульваром Молодой Гвардии, улицами Саадаева, Школьной, переулком Садовым, улицами Коллекторной, Новой, Киргизской, переулком Советским.

«Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения.